Мигранты уезжают из России: кто будет работать «метлами, лопатами и ломом»?

Количество трудовых мигрантов в Москве снизилось на 40%. Выяснили, кто заменит работников из Средней Азии.

Количество трудовых мигрантов в Москве снизилось на 40%, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, москвичи не готовы браться за «ручной труд» с «метлами, лопатами и ломом» — такая тенденция рискует оставить коммунальные службы без необходимых городу работников.

«Есть проблема — в Москве стало намного меньше мигрантов, процентов на 40. Это влияет на рынок труда. В коммунальной сфере, на те должности, которые заняты временно, это ручной труд — лопата, метла, лом — далеко не все москвичи готовы идти работать», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

Столичные власти обозначали проблему оттока рабочих рук и ранее. О дефиците работников в строительной отрасли в начале октября сообщал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Чиновник связывал нехватку трудовых мигрантов с закрытием границ — иногда этот фактор даже приводит к смещению сроков по реализации строительных проектов.

«Но в целом ситуация достаточно стабильная. Количество людей, которые остались в стране и продолжают работать, достаточное для выполнения основных задач, связанных с уборкой города и выполнением основных проектов», — подчеркнул Ефимов в комментарии РИА Новости.

Аналогичную динамику заметил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, на российских стройках сохраняется нехватка рабочей силы из-за закрытых границ во время пандемии. Тенденция наблюдается не только в Москве, но и в других регионах — на Урале, в Санкт-Петербурге, в южных городах.

Не в первый раз

Во время так называемой «первой волны» коронавируса на рынке труда наблюдалась похожая ситуация. В феврале, когда началось закрытие границ по всему миру, вернувшиеся зимой в родные страны мигранты из Средней Азии не могли выехать в Россию до весны. От нехватки рабочих рук в первую очередь пострадали самые «мигрантоемкие» сферы бизнеса: ЖКХ, клининг и строительство.

Любопытно, что россияне ревностно относятся к «непрестижным» рабочим местам, чаще всего занимаемым мигрантами. Еще в 2017 году снизить поток трудовой миграции хотели 58% граждан, годом позже — 67%, а в 2019 году уже 72% желали ограничить количество иностранных работников, въезжающих в страну, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

И все же работодатели неохотно заменяют иностранных сотрудников на россиян, отмечал Павел Боровков — гендиректор консалтинговой компании «Партнеры и Боровков». По его словам, замена мигранта на гражданина РФ зачастую оборачивается падением производительности, ведь работать «почти круглосуточно» россияне, как правило, не готовы.

«Россиянин, пришедший на смену мигранту, обходится работодателю дороже. Даже если зарплата разделена на две — белую и в конверте — размер отчислений на россиянина, с учетом налогов и всех взносов, больше раза в три. Но самое главное, у мигрантов выше производственная дисциплина», — рассказывал Боровков изданию «Новый проспект».

Учитывая, что число безработных россиян с марта выросло до 4,8 миллиона, а уровень безработицы поднялся до 6,4% (для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 4,9%), ситуация может измениться.

Некем заменить

В России снизился темп экономического роста из-за COVID-19, а потому страна не нуждается в большом количестве трудовых мигрантов, полагает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. В 2020 году впервые за много лет увеличилась безработица среди российских граждан, а значит, вопреки заявлению Собянина о неготовности москвичей к «ручному труду», спрос на открывшиеся вакансии будет среди россиян.

«При безработице привлекать иностранных мигрантов — не совсем правильно, как мне кажется. Были объективные предпосылки того, что необходимость в трудовых мигрантах снизится, и количество их, соответственно, уменьшилось», — заявил Иванов в комментарии «Политике Сегодня».

Помимо мигрантов из Средней Азии работодатели могут нанимать работников из Украины и Белоруссии, полагает Иванов. В рамках Союзного государства с работниками из РБ не возникнет юридических сложностей при оформлении, также плюсом является отсутствие языкового барьера, говорит эксперт.

«К тому же, есть две непризнанные республики — Донецкая и Луганская (ДНР и ЛНР, — прим. ред.), где есть серьезные проблемы с экономикой. Многие из жителей этих регионов приезжают жить и работать в Россию. Уже несколько сотен тысяч проживающих в ДНР и ЛНР получили российские паспорта, очень активно идет процесс получения этими людьми российского гражданства», — заключил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.

Украинцы не приедут

Однако предполагаемый приток украинских мигрантов в страну под вопросом: согласно последним опросам, более 60% украинцев, имеющих опыт работы в Польше, хотят вернуться туда снова.

Так, польский эксперт по рынку труда Кшиштоф Инглот заявлял, что в стране ждут трудовых мигрантов из Украины для работы в сфере пищевой промышленности, логистики и производства бытовой техники.

«Нужны руки, потому что поляки, несмотря на ограниченную занятость в некоторых секторах экономики, по-прежнему не хотят работать там, где допускаются украинцы», — объяснял Инглот в комментарии порталу biznes.interia.pl.

Украина до 2018 года оставалась главным миграционным донором для России, но в прошлом году первое место занял Таджикистан, следует из данных Росстата. Многие мигранты получают российское гражданство: подробнее о том, граждане каких стран чаще всего становятся россиянами, читайте в нашей статье.