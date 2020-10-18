Пираты снова напали на танкер в Гвинейском заливе

Пираты напали на танкер PTI Nile в Гвинейском заливе. Судно прекратило движение, с него не поступают сигналы, передает ТАСС.

Пираты напали на танкер PTI Nile в Гвинейском заливе. Судно прекратило движение, с него не поступают сигналы, передает ТАСС.

Танкер зарегистрирован в Гонконге. По данным местного портала, нападение на судно произошло 17 октября. Предположительно, пираты поднялись на борт танкера. Детали произошедшего не сообщаются. Есть ли россияне на борту — неизвестно.

Это второе нападение на танкер в Гвинейском заливе за минувшую субботу. Ранее пираты напали на судно Methane Princess, которое находилось рядом с городом Малабо. На этом танкере злоумышленники захватили в заложники филиппинца.