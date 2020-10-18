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13:57   18 Октября 2020
Происшествия

Падение коляски с ребенком в московском ТЦ привлекло внимание полиции

Падение коляски с ребенком в московском ТЦ привлекло внимание полиции

Правоохранители начали проверку по факту падения детской коляски в московском торговом центре, сообщил изданию "Политика Сегодня" источник в правоохранительных органах.

Дети уронили коляску с малышом, пытаясь спуститься с эскалатора. Девочка упала вместе с младшим братом, находящимся в коляске. Мальчик получил травмы. Полицейские Даниловского района столицы начали проверку. Они выясняют, где находились родители детей в момент произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео, на котором два ребенка пытались спустить детскую коляску с эскалатора, но она полетела вниз. Мальчик отбежал, а девочка упала вместе с коляской. По предварительным данным, инцидент произошел в ТЦ "Мегаполис". Сообщалось, что пострадали два ребенка.

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