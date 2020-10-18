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13:45   18 Октября 2020
Политика

Советник Тихановской рассказал о съемках фильма о протестах в Белоруссии

Советник Тихановской рассказал о съемках фильма о протестах в Белоруссии

Британский видеосервис Netflix приступил к съемкам документального фильма о протестах в Республике Беларусь. Об этом рассказал советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка в своем телеграм-канале.

Он поделился, что съемочная группа начала снимать фильм более двух месяцев назад. По его словам, видеосервис приступил к работе сразу после президентских выборов. Съемки кинокартины о "белорусском восстании" до сих пор не закончились. Они проходят в Минске, Киеве и Вильнюсе.

"Членов съемочной группы уже даже задерживали", — рассказал Франак Вячорка.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после прошедших президентских выборов, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко. Сообщается, что, по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время — в выходные дни.

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#белоруссия #netflix #тихановская

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