Советник Тихановской рассказал о съемках фильма о протестах в Белоруссии

Британский видеосервис Netflix приступил к съемкам документального фильма о протестах в Республике Беларусь. Об этом рассказал советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка в своем телеграм-канале.

Британский видеосервис Netflix приступил к съемкам документального фильма о протестах в Республике Беларусь. Об этом рассказал советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка в своем телеграм-канале.

Он поделился, что съемочная группа начала снимать фильм более двух месяцев назад. По его словам, видеосервис приступил к работе сразу после президентских выборов. Съемки кинокартины о "белорусском восстании" до сих пор не закончились. Они проходят в Минске, Киеве и Вильнюсе.

"Членов съемочной группы уже даже задерживали", — рассказал Франак Вячорка.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после прошедших президентских выборов, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко. Сообщается, что, по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время — в выходные дни.