Украинец Ломаченко потерпел полное поражение в бою с американцем Лопесом

Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко вышел на ринг против американского обладателя чемпионского пояса Теофимо Лопеса 17 октября. Бой закончился сенсационной победой спортсмена из США.

Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко вышел на ринг против американского обладателя чемпионского пояса Теофимо Лопеса 17 октября. Бой закончился сенсационной победой спортсмена из США.

Лопес завоевал четыре чемпионских пояса в Лас-Вегасе во время недавнего поединка с Ломаченко. Американский 23-летний боец стал самым молодым спортсменом-обладателем такого количества титулов в истории бокса.

Поединок между Ломаченко и Лопесом длился 12 раундов. Единогласным судейским решением боксер из США одержал победу над украинцем. Это был 16-й бой в карьере Лопеса, который ему удалось выиграть. На счет Ломаченко теперь записано второе поражение.