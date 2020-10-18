Sohu: Москва захватила стратегическую инициативу с помощью "Авангарда"

Мировое лидерство в создании гиперзвукового оружия по праву принадлежит России. Эксперты китайского издания Sohu, статью которых перевела "ПолитРоссия", считают, что благодаря "Авангарду" Россия получила преимущество над США.

Мировое лидерство в создании гиперзвукового оружия по праву принадлежит России. Эксперты китайского издания Sohu, статью которых перевела "ПолитРоссия", считают, что благодаря "Авангарду" Россия получила преимущество над США.

Способность гиперзвукового блока "Авангард" развивать скорость, превышающую 20 Мах, не оставляет никаких шансов для американской ПРО перехватить его. Китайские журналисты считают, что "Авангард" позволит охладить стремление США стать мировым гегемоном. По сути, подчеркнули они, военно-стратегическая инициатива теперь переходит к Москве, поскольку ни у США, ни у их союзников нет достойного ответа.

Эксперты Sohu также оценили новость о размещении двух ракет комплекса "Авангард" в Оренбургской области. Они считают, что это прямое предупреждение Вашингтону не пересекать "красную линию" в давлении на Россию. Китайские специалисты напомнили, что это межконтинентальные ракеты, а Россия в случае необходимости пустит их в дело, чего не могут не учитывать в Пентагоне.