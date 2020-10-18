Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:26   18 Октября 2020
Общество

Финская газета заявила, что Пушкин умер от распространенного заболевания

Финская газета заявила, что Пушкин умер от распространенного заболевания

Популярная финская газета Iltalehti опубликовала статью журналистки Хельи Салонен о том, что великий русский поэт Александр Пушкин мог умереть от туберкулеза.

Материал посвящен туберкулезу и борьбе с этим заболеванием, которое и в XXI веке остается достаточно распространенным. Журналистка в нем перечислила фамилии известных людей, которые в разное время скончались от туберкулеза. Среди них оказались Александр Пушкин и Антон Чехов.

Салонен ошиблась, внеся в перечень Чехова, так как ранее ученые доказали, что причиной его смерти стало вызванное тромбом кровоизлияние в мозг. А Пушкин скончался после огнестрельного ранения во время дуэли с Дантесом, о чем знает любой школьник в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #газета #пушкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров