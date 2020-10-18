ВСУ размещают военную технику в жилых кварталах в Донбассе

Нарушения дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением со стороны ВСУ отметила пресс-служба Народной милиции ЛНР, заявление которой привело Федеральное агентство новостей.

Нарушения дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением со стороны ВСУ отметила пресс-служба Народной милиции ЛНР, заявление которой привело Федеральное агентство новостей.

Размещение военной техники в жилых кварталах в населенных пунктах на линии соприкосновения в Донбассе является прямым нарушением одной из дополнительных мер по обеспечению прекращения огня. Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила о четырех таких нарушения со стороны украинских военных.

Военная техника ВСУ размещена вблизи жилых районов населенных пунктов Счастье, Дилеевка, Новозвановка и Викторовка. В первых трех населенных пунктах расположена бронетехника, а в последнем — ЗРК "Оса". Данные нарушения попали в отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ