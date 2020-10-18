Полиция Франции задержала еще одного человека по делу убийства учителя

Правоохранители Франции задержали одиннадцатого человека в рамках дела об убийстве учителя в пригороде Парижа, передает РИА Новости.

Правоохранители Франции задержали одиннадцатого человека в рамках дела об убийстве учителя в пригороде Парижа, передает РИА Новости.

Ранее полиция задержала десять фигурантов дела, среди них были члены семьи предполагаемого убийцы. Расследование продолжается, следователи опрашивают свидетелей.

Убийство произошло 16 октября. Злоумышленник подкараулил учителя колледжа, убил его и отрезал голову. Преступник разместил фотографии с обезглавленной жертвой в соцсети. Он заявил, что убитый провел урок, на котором показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый убийца был ликвидирован во время задержания. Прокуратура Франции заявила, что преступник родился в Москве, а его семья покинула Россию, когда он был ребенком.