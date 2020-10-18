Байдена высмеяли за использование телесуфлера на митинге в Мичигане

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден не мог оторваться от телесуфлера в своем выступлении в штате Мичиган. Пользователи Twitter не могли оставить это без внимания и высмеяли такую зависимость.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден не мог оторваться от телесуфлера в своем выступлении в штате Мичиган. Пользователи Twitter не могли оставить это без внимания и высмеяли такую зависимость.

Митинги представителя демократов до сих пор остаются плохо посещаемыми. Предвыборная кампания называет это "мерами предосторожности" против распространения COVID-19, однако ранее в штате Огайо также было замечено мало желающих послушать речь кандидата. Пользователи в свою очередь поспешили высмеять как посещаемость митингов, так и речь избирающегося на пост президента Байдена.

В своей речи Байден доказывал поддержку Дональда Трампа крайне правых групп. Кандидат от Демократической партии подчеркнул, что действующий президент неоднократно осуждал их деятельность, однако он не смог этого сделать.