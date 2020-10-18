Пожилым россиянам рассказали об изменениях в правилах выплаты пенсий

Пенсионеры могут сохранить желаемую дату доставки выплат, если переносят их в банк или меняют кредитную организацию. Соответствующий указ Минтруда вступает в силу 18 октября, сообщает "Парламентская газета".

Пенсионеры могут сохранить желаемую дату доставки выплат, если переносят их в банк или меняют кредитную организацию. Соответствующий указ Минтруда вступает в силу 18 октября, сообщает "Парламентская газета".

Организации, доставляющие пенсию, теперь смогут устанавливать дату начисления пособий, удобную для пенсионера, отметили в министерстве. Ранее при переносе выплаты из почты в банк, дата доставки могла быть изменена и сдвинута.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что пенсионер вправе выбрать способ получения денег: в почтовом отделении или на дом почтальоном. Однако в таком случае срок получение пенсии может измениться.

Чтобы не зависеть от периода доставки, Минтруд предлагает пенсионерам оформить банковскую карту и получать выплаты на нее. Обычно на карты средства зачисляются быстрее, чем приходят в отделение почты, отметили в министерстве.