Сатановский напомнил Зеленскому и Эрдогану о грустном исходе противников РФ

Кремлю следует "дать по шее" президентам Турции и Украины за антироссийскую политику. Такое мнение выразил политолог-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале, пишет газета "Московский комсомолец".

Кремлю следует "дать по шее" президентам Турции и Украины за антироссийскую политику. Такое мнение выразил политолог-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале, пишет газета "Московский комсомолец".

По мнению эксперта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен властвовать не только в своей стране, а также в Аджарии, Молдавии и на Украине. Эрдоган планирует идти до самой Сибири с целью стать "правителем всех тюрок".

Сатановский напомнил, что история уже знала подобную картину несколько веков назад. Тогда для противников России все закончилось печально.