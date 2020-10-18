13:02 18 Октября 2020Политика
Сатановский напомнил Зеленскому и Эрдогану о грустном исходе противников РФ
Кремлю следует "дать по шее" президентам Турции и Украины за антироссийскую политику. Такое мнение выразил политолог-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале, пишет газета "Московский комсомолец".
Кремлю следует "дать по шее" президентам Турции и Украины за антироссийскую политику. Такое мнение выразил политолог-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале, пишет газета "Московский комсомолец".
По мнению эксперта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен властвовать не только в своей стране, а также в Аджарии, Молдавии и на Украине. Эрдоган планирует идти до самой Сибири с целью стать "правителем всех тюрок".
Сатановский напомнил, что история уже знала подобную картину несколько веков назад. Тогда для противников России все закончилось печально.
"Стоит это учесть перед тем, как дать им обоим по шеям и по рукам — и Зе, и Реджу", — заключил спикер.