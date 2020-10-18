Холдинг "Вертолеты России" рассказал об испытаниях Ка-62

Летные испытания многоцелевого вертолета Ка-62 будут завершены в следующем году, сообщили в холдинге "Вертолеты России" журналистам ТАСС в субботу.

Летные испытания многоцелевого вертолета Ка-62 будут завершены в следующем году, сообщили в холдинге "Вертолеты России" журналистам ТАСС в субботу.

Вертолет с салоном вместимостью до 15 пассажиров после испытаний в 2021 году получит базовый сертификат. Сейчас машина проходит проверку на соответствие взлетно-посадочным и летно-техническим характеристикам, отметили в холдинге.

Также сейчас проводятся испытания бортового радиоэлектронного оборудования.

На сегодняшний день создано три опытных вертолета Ка-62. Сейчас они проходят сертификационные летные испытания на базе разработчика в Москве и производителя - в городе Арсеньев.

Вертолет Ка-62 впервые поднялся в небо в конце 2017 года. Полет продолжался 15 минут, машина развила скорость 110 километров в час. По итогам испытаний выяснилось, что все доработки были успешно реализованы. Вертолет Ка-62 разработан для транспортировки пассажиров, спасательных операций и для работ в нефтегазовой сфере.