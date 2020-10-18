Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:47   18 Октября 2020
Армия

Азербайджанские военные заявили о сбитом Су-25 ВВС Армении

Азербайджанские военные заявили о сбитом Су-25 ВВС Армении

Подразделения ПВО Азербайджана, согласно заявлению Минобороны страны, сбили штурмовик Су-25 ВВС Армении. Об этом сообщил ТАСС.

Попытка штурмовика Су-25 ВВС Армении нанести удары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении завершилась неудачей. Подразделениям противовоздушной обороны ВС Азербайджана удалось сбить армянский штурмовик. Это уже не первый самолет, потерянный Арменией в ходе армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, начавшегося 27 сентября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#су-25 #ввс армении #пво азербайджана

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров