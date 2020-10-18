В центр Минска стянуты спецтехника и автобусы с силовиками

Силовики прибыли в центр белорусской столицы, где ожидается проведение очередной акции протеста от оппозиции. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Силовики прибыли в центр белорусской столицы, где ожидается проведение очередной акции протеста от оппозиции. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Автобусы с силовиками, спецтехника и военные грузовые машины для перевозки личного состава стянуты в центр Минска, к Дворцу Независимости, резиденции белорусского лидера Александра Лукашенко.

Как сообщает агентство, в воскресенье, 18 октября, ожидается очередная акция белорусской оппозиции, которая получила название "Партизанский марш".

Также у резиденции президента были замечены водометы, бронетранспортеры, заградительные машины. ОМОН тоже прибыл к предполагаемому месту шествия, Дому правительства.

Протесты в стране не прекращаются после выборов президента, которые прошли 9 августа. По результатам подсчета голосов избирателей, Александр Лукашенко был переизбран на пост главы госудасртваа.