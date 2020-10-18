Россиянам объяснили, повлияет ли рекордный урожай на стоимость продуктов

Эксперты рассказали жителям РФ, могут ли большие объемы собранного урожая в этом сезоне повлиять на цены в продуктовых магазинах. Слова специалистов приводит РИА Новости.

Эксперты рассказали жителям РФ, могут ли большие объемы собранного урожая в этом сезоне повлиять на цены в продуктовых магазинах. Слова специалистов приводит РИА Новости.

Небывалый урожай зерновых культур ожидается в этом году в России. Однако это не является тем счастливым фактором, который уменьшает стоимость продуктов на прилавках в российских магазинах.

Большой путь проходит продукция от полей и теплиц до магазинов, где их можно приобрести по розничным ценам. Это перевозки, хранение, работа оптовиков и так далее. К тому же к стоимости российских товаров добавляются траты на СИЗ и антисептики, которые должны находиться в каждом магазине и предприятии.

"При таких условиях ждать падения цен на продукты не стоит, даже несмотря на небывалый урожай", — приводят РИА Новости мнение экспертов.

Нестабильность российской валюты также не способствует снижению цен в магазинах. Повышение тарифов на электроэнергию, как и взятые кредиты фермерами на будущий урожай, заставляют поставщиков продуктов увеличивать цены.