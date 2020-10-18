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12:31   18 Октября 2020
Экономика

Россиянам объяснили, повлияет ли рекордный урожай на стоимость продуктов

Россиянам объяснили, повлияет ли рекордный урожай на стоимость продуктов

Эксперты рассказали жителям РФ, могут ли большие объемы собранного урожая в этом сезоне повлиять на цены в продуктовых магазинах. Слова специалистов приводит РИА Новости.

Небывалый урожай зерновых культур ожидается в этом году в России. Однако это не является тем счастливым фактором, который уменьшает стоимость продуктов на прилавках в российских магазинах.

Большой путь проходит продукция от полей и теплиц до магазинов, где их можно приобрести по розничным ценам. Это перевозки, хранение, работа оптовиков и так далее. К тому же к стоимости российских товаров добавляются траты на СИЗ и антисептики, которые должны находиться в каждом магазине и предприятии.

"При таких условиях ждать падения цен на продукты не стоит, даже несмотря на небывалый урожай", — приводят РИА Новости мнение экспертов.

Нестабильность российской валюты также не способствует снижению цен в магазинах. Повышение тарифов на электроэнергию, как и взятые кредиты фермерами на будущий урожай, заставляют поставщиков продуктов увеличивать цены.

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