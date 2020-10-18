Жительница Кривого Рога рассказала, что родителям Зеленского стыдно за сына

Жительница города Кривой Рог, где родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский, рассказала, что его родителям стыдно за сына, сообщает телеканал "Наш".

Жительница города Кривой Рог, где родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский, рассказала, что его родителям стыдно за сына, сообщает телеканал "Наш".

Женщина выступила в эфире канала и сообщила, что знает семью Зеленского, как и многие жители Кривого Рога. Также она высказала мнение об опросе, который будут проводить на Украине в рамках региональных выборов.

"У нас волосы дыбом стоят от этой всей ситуации, которая сейчас делается. Они (родители. — Прим. ред.) даже мало выходят на улицу, потому что им стыдно", — поделилась мнением женщина.

По ее словам, многие разочарованы в Зеленском, так как он не оправдал ожиданий людей, которые надеялись на позитивные изменения в стране. Также женщина рассказала, что цены на Украине выросли в два-три раза, а пенсий на жизнь не хватает.