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12:17   18 Октября 2020
Политика

Украинцев ждут штрафы за неправильное ношение маски на лице

Украинцев ждут штрафы за неправильное ношение маски на лице

Кабмин Украины предложил ввести штрафы за неправильное ношение защитных масок. Соответствующие законопроекты были направлены на рассмотрение в парламент, передает "Украина.ру".

Уточняется, что речь идет о двух законопроектах, которые обязывают граждан Украины правильно носить маски на лице. Один из них предусматривает штрафы для физических лиц, второй — для юридических.

За ношение маски неподобающим образом, когда она не закрывает органы дыхания, украинцев предлагается штрафовать на 170 гривен. При повторном нарушении взыскание будет увеличено до 255 гривен, отмечается в законопроекте. Администрации общественных заведений должны самостоятельно контролировать правильное ношение масок посетителями.

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