Украинцев ждут штрафы за неправильное ношение маски на лице

Кабмин Украины предложил ввести штрафы за неправильное ношение защитных масок. Соответствующие законопроекты были направлены на рассмотрение в парламент, передает "Украина.ру".

Кабмин Украины предложил ввести штрафы за неправильное ношение защитных масок. Соответствующие законопроекты были направлены на рассмотрение в парламент, передает "Украина.ру".

Уточняется, что речь идет о двух законопроектах, которые обязывают граждан Украины правильно носить маски на лице. Один из них предусматривает штрафы для физических лиц, второй — для юридических.

За ношение маски неподобающим образом, когда она не закрывает органы дыхания, украинцев предлагается штрафовать на 170 гривен. При повторном нарушении взыскание будет увеличено до 255 гривен, отмечается в законопроекте. Администрации общественных заведений должны самостоятельно контролировать правильное ношение масок посетителями.