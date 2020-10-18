Специалисты разработают новейшие глубоководные аппараты для ВМФ РФ

Новое поколение глубоководных спасательных аппаратов будет создано для нужд Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, передает "Российская газета".

Новое поколение глубоководных спасательных аппаратов будет создано для нужд Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, передает "Российская газета".

Программа по ремонту и модернизации глубоководных спасательных аппаратов будет реализована в течение десяти лет. Разработчики в то же время будут заниматься созданием аппаратов нового поколения, отметили в группе информационного обеспечения Военно-морского флота.

По словам адмирала Евменова, 16 октября на Канонерском судостроительном заводе в Петербурге завершились ремонт и модернизация спасательного глубоководного аппарата "АС-28" типа "Приз". Этот аппарат уже прошел испытания и вскоре пополнит ряды Черноморского флота.

Сейчас на Канонерском судостроительном заводе проводится модернизация аппарата "АС-26" "Бестер", приписанный к Северному флоту. На судне обновляют системы позиционирования, телевизионного контроля и жизнеобеспечения. Работы будут завершены в следующем году.