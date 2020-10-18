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11:58   18 Октября 2020
Происшествия

Минимум 12 человек погибли в результате теракта в Афганистане

Минимум 12 человек погибли в результате теракта в Афганистане

На западе Афганистана произошел теракт. Пока известно о 12 погибших. Об инциденте сообщил Telegram-канал РИА Новости в воскресенье, 18 октября.

Утром 18 октября у полицейского участка в Афганистане взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта более 100 человек получили ранения. Информация о личностях и мотивах террористов уточняется.

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