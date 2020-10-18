Минимум 12 человек погибли в результате теракта в Афганистане

На западе Афганистана произошел теракт. Пока известно о 12 погибших. Об инциденте сообщил Telegram-канал РИА Новости в воскресенье, 18 октября.

На западе Афганистана произошел теракт. Пока известно о 12 погибших. Об инциденте сообщил Telegram-канал РИА Новости в воскресенье, 18 октября.

Утром 18 октября у полицейского участка в Афганистане взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта более 100 человек получили ранения. Информация о личностях и мотивах террористов уточняется.