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11:54   18 Октября 2020
Политика

МВД Белоруссии сообщило о 58 задержанных на акциях протеста

МВД Белоруссии сообщило о 58 задержанных на акциях протеста

Белорусских граждан накануне задержали на несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщило МВД республики.

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о 58 задержанных гражданах. Накануне в Республике Беларусь прошли несанкционированные митинги. Граждан задержали из-за нарушения законодательства о массовых мероприятиях.

Незаконные протесты начались в Белоруссии после президентских выборов, в результате которых победил Александр Лукашенко. Представители оппозиции не согласились с таким результатом и страну охватили массовые беспорядки.

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#белоруссия #мвд #протесты

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