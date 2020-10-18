МВД Белоруссии сообщило о 58 задержанных на акциях протеста

Белорусских граждан накануне задержали на несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщило МВД республики.

Белорусских граждан накануне задержали на несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщило МВД республики.

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о 58 задержанных гражданах. Накануне в Республике Беларусь прошли несанкционированные митинги. Граждан задержали из-за нарушения законодательства о массовых мероприятиях.

Незаконные протесты начались в Белоруссии после президентских выборов, в результате которых победил Александр Лукашенко. Представители оппозиции не согласились с таким результатом и страну охватили массовые беспорядки.