Зеленскому пришлось заманивать украинцев на региональные выборы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось заманивать жителей страны на региональные выборы при помощи опроса, об этом заявил руководитель центрального исполкома движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов, пишет "ПолитНавигатор".

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось заманивать жителей страны на региональные выборы при помощи опроса, об этом заявил руководитель центрального исполкома движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов, пишет "ПолитНавигатор".

Как отмечает эксперт, вопросы, которые будут заданы украинцам, разозлили жителей страны. Зеленский не оставил в стороне популистскую тему установления мира на Донбассе, которая вряд ли вписывается в Минские соглашения. О какой именно части Донбасса будет идти речь, пока тоже непонятно. Муратов назвал вопрос Донбасса очередной спекуляцией властей Киева.

"Быть может, президент записывал видеообращение к народу под воздействием "лекарственного" препарата, который "слуга" хочет легализовать?" — иронизирует Муратов, имея в виду вопрос про легализацию каннабиса в медицинских целях, о чем также пойдет речь в опросе.

Увеличение количества наркозависимых украинцев повлечет за собой ухудшение криминогенной обстановки в стране, уверен эксперт. Фактически в рамках опросе Зеленский пытается сделать так, чтобы украинцы забыли о его предвыборных обещаниях, говорит Муратов.