Россиянам рассказали, что будет с рублем в ближайшем будущем

Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева оценила перспективы российской национальной валюты на октябрь. Ее мнение передает "Российская газета".

Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева оценила перспективы российской национальной валюты на октябрь. Ее мнение передает "Российская газета".

Зайцева оценила влияние санкций на рубль, уточнив, что они не оказали сильного давления на валюту, так как были применены к узкому кругу конкретных россиян. Причинами недавнего ослабления денежной единицы РФ она назвала ухудшение ситуации с коронавирусом и нестабильность на нефтяном рынке.

Однако российский рубль имеет шансы на укрепление при отсутствии ряда негативных факторов. Сыграют роль макропоказатели по ключевым экономикам за октябрь, а также предстоящие выборы президента США.

Курс доллара в ближайшее время будет составлять от 77 до 78,80 рубля. Курс европейской валюты не поднимется выше 92,40 рубля, подытожила Зайцева.