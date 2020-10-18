Сатановский отправил Европу и США решать свои проблемы, а не лезть к России

Европе и США стоит заняться своими внутренними проблемами, а не лезть с нотациями к России, заявил политолог Евгений Сатановский.

Европе и США стоит заняться своими внутренними проблемами, а не лезть с нотациями к России, заявил политолог Евгений Сатановский.

Европа, а особенно Италия, решила превратиться в "афро-арабскую помойку", поэтому ей не стоит в такой ситуации что-то выговаривать России, отметил Сатановский.

Политолог не обошел стороной и США, напомнив о прошедших массовых беспорядках. По словам Сатановского, американцы собственную страну решили похоронить, используя механизмы, которые были во времена революции 1917 года.

Европе и США не стоит чему-то учить Россию, потому что они со своими проблемами справиться не в состоянии, резко отозвался эксперт.