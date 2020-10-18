"Это не диалог": аналитик Кедми об отношениях России с Западом

Между Россией и Западом, по сути, нет диалога, заявил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми. Об этом пишет "Украина.ру".

Между Россией и Западом, по сути, нет диалога, заявил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми. Об этом пишет "Украина.ру".

Яков Кедми поделился своим мнением о России в беседе с "Украина.ру". Аналитика спросили, почему, несмотря на санкции, Россия пытается построить диалог с Западом. Военно-политическому эксперту непонятно, движет ли РФ определенная цель, или Россия действует по инерции.

"Это не диалог", — констатировал эксперт.

По словам Кедми, он не видит смысла в такой форме диалога. Собеседник добавил, что России необходимо определить свои политические цели в постсоветском пространстве.