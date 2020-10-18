11:25 18 Октября 2020Политика
"Это не диалог": аналитик Кедми об отношениях России с Западом
Между Россией и Западом, по сути, нет диалога, заявил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми. Об этом пишет "Украина.ру".
Между Россией и Западом, по сути, нет диалога, заявил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми. Об этом пишет "Украина.ру".
Яков Кедми поделился своим мнением о России в беседе с "Украина.ру". Аналитика спросили, почему, несмотря на санкции, Россия пытается построить диалог с Западом. Военно-политическому эксперту непонятно, движет ли РФ определенная цель, или Россия действует по инерции.
"Это не диалог", — констатировал эксперт.
По словам Кедми, он не видит смысла в такой форме диалога. Собеседник добавил, что России необходимо определить свои политические цели в постсоветском пространстве.