Россияне поставили на место экс-главу СБУ за слова об украинской "империи"

Россияне в Сети раскритиковали бывшего главу СБУ, генерала-полковника Игоря Смешко за резкое высказывание об украинской "империи".

Россияне в Сети раскритиковали бывшего главу СБУ, генерала-полковника Игоря Смешко за резкое высказывание об украинской "империи".

Смешко заявил, что Украина якобы привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока.

Российские комментаторы оказались разочарованы заявлением бывшего военного, указав, что подобные абсурдные высказывания, сделанные столь высокопоставленным лицом, выглядят прискорбно.

"С нетерпением ждем заявлений украинских генералов, что их предки выкопали Баренцево, Охотское моря и Берингов пролив", — пишет Кузьма Кузьмич.

"Империя до Владивостока это хорошо, только без Украины и всякой другой шулухи", — написал bosh 5406.

"А жизнь на земле зародилась от "укробов"", — иронично подметил Алекс А.

"Вот уж точно когда фамилия полностью соответствует внутреннему содержанию. Смешко сказал, Смешко насмешил", — указал Jonns Carter.

Большинство пользователей поделились, что подобные заявления вызывают у них лишь смех.