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11:15   18 Октября 2020
Политика

Литовский политик "взорвал" Сеть словами о ежегодном расстреле поляков

Литовский политик "взорвал" Сеть словами о ежегодном расстреле поляков

Бывший спикер Сейма Литвы Арунас Валинскас "взорвал" Сеть своим заявлением в сторону граждан Польши. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

Во время выступления в известной литовской программе Валинскас раскритиковал партию польского меньшинства.

"Таких людей, как правило, следует расстреливать один раз в год", — сказал политик, указывая на лидера партии "Избирательная акция поляков Литвы" Вальдемара Томашевского.

Слова Валинскаса "взорвали" польскоязычную блогосферу. Это заявление является публичным подстрекательством к национальной ненависти, отметил политолог Богуслав Рогальский. Экс-спикер Сейма Литвы должен понести жесткое наказание за свои действия, добавил он.

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#поляки #сейм литвы #валинскас

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