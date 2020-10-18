Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:12   18 Октября 2020
Политика

Американская пекарня намерена предсказать имя будущего президента США

Американская пекарня намерена предсказать имя будущего президента США

Американская пекарня открыла продажи печенья с предсказанием имени будущего президента США. Владельцы семейной пекарни утверждают, что могут сделать верный прогноз о президентских выборах с помощью сладостей.

Пекари изготовили печенье с именами кандидатов и наблюдают за продажами, пишет "Комсомольская правда". На десерте в этом году написаны имена президента США Дональда Трампа и его соперника, демократа Джо Байдена.

По словам владельцев пекарни, в этом году заметен сильный ажиотаж: люди слишком активно покупают печенье с именами кандидатов, поэтому даже пришлось установить лимит продаж — не более шести десертов в одни руки.

Сейчас по продажам лидирует печенье с именем Трампа. Уточним, что на прошлых выборах пекарня, которая устроила аналогичную акцию, не ошиблась.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #байден #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров