Артиллерийские дуэли продолжаются в районе Гадрута в Нагорном Карабахе

Вооруженное армяно-азербайджанское противостояние продолжается в Нагорном Карабахе, несмотря на заключенное перемирие. В районе Гадрута стороны обмениваются артиллерийскими ударами, сообщило РИА Новости.

Вооруженное армяно-азербайджанское противостояние продолжается в Нагорном Карабахе, несмотря на заключенное перемирие. В районе Гадрута стороны обмениваются артиллерийскими ударами, сообщило РИА Новости.

Наступление на юге Нагорного Карабаха с использованием бронетехники и при поддержке артиллерии и БПЛА предприняла утром 18 октября азербайджанская армия. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. В полдень по местному времени стороны продолжали обмениваться артиллерийскими ударами в районе Гадрута, звуки от которых хорошо слышны в городе Шуши.