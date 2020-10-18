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11:07   18 Октября 2020
Армия

Артиллерийские дуэли продолжаются в районе Гадрута в Нагорном Карабахе

Артиллерийские дуэли продолжаются в районе Гадрута в Нагорном Карабахе

Вооруженное армяно-азербайджанское противостояние продолжается в Нагорном Карабахе, несмотря на заключенное перемирие. В районе Гадрута стороны обмениваются артиллерийскими ударами, сообщило РИА Новости.

Наступление на юге Нагорного Карабаха с использованием бронетехники и при поддержке артиллерии и БПЛА предприняла утром 18 октября азербайджанская армия. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. В полдень по местному времени стороны продолжали обмениваться артиллерийскими ударами в районе Гадрута, звуки от которых хорошо слышны в городе Шуши.

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#артиллерия #нагорный карабах #гадрут #шушан степанян

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