Белый дом больше не контролирует ФБР: антироссийское расследование велось незаконно. И «федералам» ничего не будет.

Американские СМИ оправдывают ФБР, нарушившее закон 17 раз в ходе расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года в США, сообщает издание National Interest. «Федералы» перестали быть подконтрольны государству, следует из статьи журналиста Теда Карпентера.

Финансируемые Демпартией США медиа продолжают утверждать, что президент Дональд Трамп является «российским ставленником», хотя расследование Федерального бюро расследований под руководством экс-генпрокурора Роберта Мюллера опровергло вмешательство России в выборы.

Однако к сомнительным действиям ФБР в ходе следствия уже возникли вопросы у Министерства юстиции США. Генеральный инспектор ведомства Майкл Хоровиц опубликовал доклад, согласно которому сотрудники Бюро серьезно нарушали правовые процедуры и гражданские права конкретных лиц во время «охоты на русских ведьм».

ФБР против Белого дома

Ранее Белый дом утверждал, что ФБР инициировало расследование о «российском вмешательстве» из-за политической предвзятости. Это неоспоримый факт: В 2016 году информатор ФБР и экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил заявлял, что не хочет видеть в президентском кресле Трампа, а высокопоставленные сотрудники структуры поддерживали Хиллари Клинтон. Расследование Мюллера строилось на информации из досье, собранного «антитрампистом» Стилом.

Отчет Хоровица выявил 17 случаев нарушений со стороны ФБР во время следствия. Большая часть злоупотреблений полномочиями произошла при получении ордеров на «разработку» Картера Пейджа — советника Трампа по внешней политике, которого подозревали в сотрудничестве с россиянами. Прослушка кабинета и телефона Пейджа велась незаконно и без должных оснований, заявлял Трамп.

Как выяснилось, главный юрисконсульт Бюро Кевин Клинсмит обманным путем получил ордер на слежку за Пейджем и признал свою вину. По словам главы Минюста, сотрудник изменял содержание записей в правительственной электронной почте о фигурантах расследования, иначе говоря — фальсифицировал основания для слежки, разрешение на которую получить весьма сложно.

Кроме того, в ФБР просто скрыли доказательства, предоставляющие Пейджу железобетонное алиби. Например, неоднократно умалчивался факт работы Пейджа на ЦРУ в период его общения с российскими дипломатами. Также известно, что ФБР направило агента под прикрытием на встречу с помощником Трампа Джорджем Пападопулосом — операция была незаконной, но в ведомстве объяснили это процессуальное нарушение «чрезвычайными обстоятельствами».

Демократические СМИ против закона

Несмотря на разоблачение «антироссийского расследования» Минюстом, американские СМИ, по большей части управляемые Демократической партией, защищали ФБР. Акцент делался на единственном оправдывающем «федералов» заключении ведомства о том, что в Бюро все-таки не относилось к Трампу предвзято. О нарушении законов в ходе следствия, доказанных Минюстом, медиа умалчивали.

Продемократический канал NBC выпустил новость с заголовком «Внутренний надзорный орган правосудия считает, что расследование о российском вмешательстве было оправданным, а не предвзятым против Трампа». Заголовок PBS NewHour гласил: «Глава министерства юстиции не находит предвзятости в "российском расследовании" ФБР».

Журнал New York Magazine озаглавил новость так: «Генеральный инспектор считает, что расследование вмешательства России не было "охотой на ведьм" со стороны ФБР». А канал CNN всячески настаивал, что преступление сотрудника ФБР Клинсмита, подделавшего ордер на слежку за Пейджем, лишь «единичный случай».

Даже когда в новостях признавались нарушения закона со стороны ФБР, действия «федералов» назывались «ошибками», а не проступками или злоупотреблениями. При этом сам глава Минюста Хоровиц отрицает, что он оправдал ФБР в своем докладе.

«... Эпизод с подлогом был частью более широкой схемы процедурных нарушений ФБР во время расследования. Статья Эндрю Маккарти в National Review гласит, что признание Клинсмита было "идеальным показателем двуличия операции ФБР по российскому вмешательству". Поведение Клинсмита было просто самым вопиющим случаем среди многочисленных эпизодов неправомерных действий ФБР во время этого расследования, как уже было задокументировано в докладе Хоровица», — сказано в статье National Interest.

Получается, что следствие по «нечестным выборам» вела команда, обманным путем получающая ордеры на слежку и использование агентов под прикрытием, а также фальсифицирующая правительственные электронные письма о фигурантах антироссийского расследования.

Поражает и лицемерие чиновников ФБР: в 2018 году, когда работа над «российским вмешательством» была в самом разгаре, агент ФБР Питер Стржок прочитал в Конгрессе лекцию о том, что Бюро гарантирует безопасность процедур и никогда не допустит незаконных действий со своей стороны.

«Тем не менее, на прошлой неделе Минюстом были получены доказательства того, что руководители ФБР "гнали на красный свет" снова и снова», — пишет журналист Тед Карпентер.

Трудно решить, что хуже — заносчивое и лицемерное поведение ФБР в рамках расследования «российского вмешательства» или готовность крупнейших американских СМИ быть соучастником преступлений «федералов».

«Любое из этих действий подрывает подотчетность ФБР государству и защиту гражданских свобод в Америке. Весь этот эпизод является отрезвляющим примером безответственности со стороны институтов, которые, тем не менее, настаивают на уважении к себе со стороны общественности», — заключил Карпентер.

Ранее в США был рассекречен документ о том, что скандал с якобы вмешательством России в выборы США 2016 года был придуман в предвыборном штабе Клинтон. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

В 2018 году Трамп назвал расследование Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года «незаконной охотой на ведьм». Выражение по сей день используют некоторые прореспубликанские СМИ, подчеркивая схожесть безосновательного расследования с уголовным преследованием людей, подозреваемых в колдовстве в Средневековье.