Королева Великобритании помиловала остановившего теракт в Лондоне убийцу

Отбывавший наказание за убийство Стивен Гэллэнт помилован особым указом Елизаветы II за то, что в прошлом году остановил террориста на Лондонском мосту, пишет РЕН ТВ.

Отбывавший наказание за убийство Стивен Гэллэнт помилован особым указом Елизаветы II за то, что в прошлом году остановил террориста на Лондонском мосту, пишет РЕН ТВ.

Королева воспользовалась правом помилования по совету правительства в связи с "исключительно смелыми действиями" подсудимого, который теперь выйдет из тюрьмы на 10 лет раньше, сообщает РЕН ТВ.

Нападение на группу людей на Лондонском мосту было осуществлено в 2019 году ранее судимым за терроризм 28-летним Усманом Ханом. В результате действий злоумышленника двое человек погибли, трое получили ранения разной степени тяжести. К счастью, прохожим удалось остановить преступника, минимизировав потенциальное количество жертв.

Одним из таких спасителей стал 42-летний Гэллэнт, осужденный за убийство пожарного и получивший право выхода из тюрьмы для участия в мероприятии для заключенных. Мужчина был вооружен бивнем нарвала, с помощью которого и удалось обезвредить террориста. Семья убитого пожарного поддержала решение королевы о помиловании Гэллэнта.