Российская сторона не контактирует с предвыборным штабом Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не имеет контактов в предвыборном штабе кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом дипломат сообщил в эфире Первого канала.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не имеет контактов в предвыборном штабе кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом дипломат сообщил в эфире Первого канала.

Также российского посла спросили о том, могут ли такие контакты осуществляться представителями кандидата на пост лидера США от демократов в обход главы российской дипломатической миссии. На это Антонов ответил утвердительно.

"Посол не единственный канал для подобного общения, но я такой информацией не владею", — ответил посол.

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября. Досрочное голосование в ряде штатов уже стартовало.