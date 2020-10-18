СМИ рассказали, почему в Чехии отказались от Leopard и PT-91 в пользу Т-72

Танки Т-72 советского производства останутся на вооружении чешской армии. Его эффективность соответствует западным аналогам, при этом модернизация обходится дешевле, сообщает издание "Репортер".

Танки Т-72 советского производства останутся на вооружении чешской армии. Его эффективность соответствует западным аналогам, при этом модернизация обходится дешевле, сообщает издание "Репортер".

До начала 2030-х годов ВС Чехии будут продолжать использовать модернизированные модели советских танков Т-72. Во время существования Советского Союза поставки Т-72 на вооружение стран Варшавского блока доходили до 10%. После распада СССР и упразднения ОВД, немалая часть бывших союзных республик предпочла отказаться от советской техники.

Однако в Чехии не стали следовать подобной схеме. Т-72 все еще остается эффективным за меньшую стоимость модернизации. Прага отказалась от закупки не только немецких Leopard II, но и польской модернизированной версии PT-91 Twardy. Польша потребовала слишком большую цену за свои услуги, и Чехия предпочла улучшать технику самостоятельно.