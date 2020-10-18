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10:38   18 Октября 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 15 099 новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о 15 099 новых случаях COVID-19 в России

Коронавирусная инфекция COVID-19 в России снова штурмует рекордные высоты. За истекшие сутки у 15 099 россиян был выявлен коронавирус SARS-CoV-2.

Количество выздоровевших от COVID-19 россиян за сутки составило 5 377 человек. Из числа россиян с новыми диагнозами 26,5% переносят инфекцию без клинических симптомов. Детальная информация о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 и борьбе с ней в России, а также рекомендации медиков оперативно публикуются на сайте стопкоронавирус.рф.

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#COVID-19 #оперштаб #коронавирус в россии

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