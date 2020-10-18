Избирателей перед выборами на Украине подкупают боярышником

Полным ходом идет подкуп избирателей перед местными выборами на Украине, пишет издание "Украина.ру".

Полным ходом идет подкуп избирателей перед местными выборами на Украине, пишет издание "Украина.ру".

Журналисты подчеркивают, что кандидаты в депутаты тратят на это не только деньги. Избирателей пытаются подкупить боярышником, куриными яйцами, арбузами и прочими продуктами.

Однако в Одессе местные политики решили не останавливаться на продовольствии и подкупают людей коробками с препаратами, якобы лечащими коронавирус. Внутри упаковок содержится парацетамол, амексин, одноразовая маска и антисептик.

Кандидат в мэры Полтавы от "Слуги народа" Сергей Иващенко и вовсе организовал бесплатные полеты на воздушном шаре, чтобы сподвигнуть граждан выбрать его кандидатуру. Всего прокатиться успели 170 человек.