Крымский депутат пояснил, к чему приведет Турцию сотрудничество с Украиной

Утвердительный ответ на предложение Украины войти в "Крымскую платформу" станет для Турции стратегическим просчетом, считает Юрий Гемпель, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, сообщает РИА Новости.

Утвердительный ответ на предложение Украины войти в "Крымскую платформу" станет для Турции стратегическим просчетом, считает Юрий Гемпель, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, сообщает РИА Новости.

Поводом к высказыванию политика стала благодарность президента Украины Владимира Зеленского, которую он выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Украинский глава подчеркнул, что его страна ценит желание Турции работать в проекте "Крымская платформа".

Юрий Гемпель отметил, что турецкое согласие может негативно повлиять на партнерство страны с Россией, а также отвернуть российских туристов.