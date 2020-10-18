Писатель-фантаст назвал условие для примирения России и Украины

Совместное производство вакцины от коронавируса могло бы помирить РФ и Украину и вернуть "братские отношения", заявил писатель-фантаст Михаил Тырин в интервью "Украина.ру".

Совместное производство вакцины от коронавируса могло бы помирить РФ и Украину и вернуть "братские отношения", заявил писатель-фантаст Михаил Тырин в интервью "Украина.ру".

Москва готова возобновить деловые отношения с Киевом, а среди украинцев немало образованных, умных и трудолюбивых людей, утверждает писатель. Сотрудничество РФ и Украины позволит возобновить братские отношения между странами.

Российско-украинское партнерство на фармацевтическом рынке также поможет вернуть мир в Донбасс, рассуждает Тырин. По его словам, мощности завода "Стирол" в ДНР могут быть использованы при производстве вакцин от коронавируса.