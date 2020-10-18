Болгарские СМИ рассказали о вмешательстве США в сотрудничество с РФ

Власти США активно вмешиваются в сотрудничество Болгарии с Россией и делают это давно, об этом говорится в материале болгарского издания "Дума".

Власти США активно вмешиваются в сотрудничество Болгарии с Россией и делают это давно, об этом говорится в материале болгарского издания "Дума".

Как пишет журналист Евгени Гаврилов, как только Болгария начинает контактировать с Россией, в дело вступают сенаторы США. Так, газопровод "Южный поток" уходит в небытие, а схема вмешательства повторяется с АЭС в Козлодуе. Ситуация превращается в фарс, отмечает автор материала.

"Как только началась работа по проектам АЭС "Белене" и болгарскому отрезку газопровода "Турецкий поток", в Болгарию прибыл заместитель госсекретаря США по вопросам энергетики Фрэнсис Фанон", — пишет издание.

Американский представитель раскритиковал Болгарию за сотрудничество с РФ и призвал применять в работе американские технологии. Сейчас на строительство седьмого блока АЭС претендует американская корпорация General Electric.