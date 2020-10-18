Видео убийства "казнившего" учителя во Франции мужчины появилось в Сети

Кадры с моментом убийства обезглавившего учителя жителя во Франции мужчины опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Кадры с моментом убийства обезглавившего учителя жителя во Франции мужчины опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Преступник был застрелен во время задержания. Очевидец заснял на видео момент убийства и опубликовал в Сети. На кадрах видно французских правоохранителей, которые стоят возле патрульного автомобиля. Слышно, как полицейские требуют злоумышленника сдаться. Позднее раздается несколько выстрелов.

Убийство учителя произошло 16 октября под Парижем. Злоумышленник напал на свою жертву у колледжа и обезглавил. Преступник опубликовал фото отрезанной головы в соцсети, обратившись к президенту Франции. Убийца заявил, что "казнил" учителя, поскольку он "унизил пророка Мухаммеда". По информации местной полиции, задержанным оказался чеченец, который родился в Москве. Семья преступника переехала во Францию, когда ему было шесть лет.

Посольство России заявило, что убийца не имел отношения к РФ и не сотрудничал с диппредставительством.