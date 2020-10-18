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9:28   18 Октября 2020
Политика

Трамп "назначил" Макрона премьер-министром Франции

Трамп "назначил" Макрона премьер-министром Франции

Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал своего коллегу Эммануэля Макрона премьер-министром Франции. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер допустил ошибку на выступлении в штате Мичиган, где накануне проводил митинг. Президент США комментировал Парижское соглашение по климату, из которого решил выйти. Трамп назвал президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министром, ошибочно "понизив" его в должности.

"Я очень люблю премьер-министра Макрона", — заявил Дональд Трамп.

Затем глава США высказался по поводу соглашения. По словам Трампа, у соглашения дела "не очень".

Премьер-министром Франции сейчас является Жан Кастекс. Макрон назначил Кастекса на должность премьера летом 2020 года.

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