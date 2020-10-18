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9:17   18 Октября 2020
Политика

Запад превратил Украину в деградирующий и вымирающий регион

Запад превратил Украину в деградирующий и вымирающий регион

Запад готовит Украину к замещению населения, в этом уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом политик написал в своем блоге.

По мнению Журавко, политика Запада по отношению к Украине выражается в том, что некогда сильнейшую республику могучего СССР активно превращают в деградирующий и вымирающий регион.

"По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой", — пишет экс-парламентарий.

Сейчас Запад намерен лишить Украину суверенитета, чтобы занять этот рынок сбыта продукции, произведенной в США или Европе, говорит политик. Журавко предлагает властям Киева освободиться от "жестоких и страшных колонизаторов" и развивать страну в составе своих исторических союзников и единомышленников.

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#сша #украина #алексей журавко

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