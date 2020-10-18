Названы 10 самых низкокалорийных продуктов

Самым низкокалорийным продуктом является петрушка, однако не каждый готов питаться только ей, чтобы похудеть. В связи с этим Infox подготовил топ-10 самых с низким содержанием калорий.

Самым низкокалорийным продуктом является петрушка, однако не каждый готов питаться только ей, чтобы похудеть. В связи с этим Infox подготовил топ-10 самых с низким содержанием калорий.

Первым журналисты издания выделили рукколу. Она богата витамином K и содержит много антиоксидантов. Лучше всего руккола подойдет для сэндвичей и салатов из-за островатого привкуса.

На втором месте оказался сельдерей. Один его стебель содержит всего 6 калорий, но при этом он очень сытный. Он идеально подойдет в качестве легкого перекуса.

Третье место досталось огурцу. Он состоит на 95% из воды и содержит лишь 44 калории.

Также низкокалорийным является богатый на марганец и клетчатку кабачок. При этом он не теряет своих полезных свойств после термообработки. Дальше идет грейпфрут с 67 калориями. Он полезен для сердца и снижает уровень холестерина.

Низкокалорийной является и клубника. В одном стакане с этой ягодой всего 49 калорий. Кроме того, лапша сода, пшеничные отруби и рис также не содержат в себе большого количества калорий. Эти продукты часто используют в различных диетах.

Последнее место заняла телятина. В 100 граммах этого мяса содержится всего 91 калория. Она является идеальной для сбалансированной диеты