Большинство петербуржцев высказались против "удаленки" для школьников

Санкт-Петербург насчитывает около 20 тысяч школьных классов и только 113 из них работают в формате дистанционного обучения. Опрос телеканала "Санкт-Петербург" показал, что большинство граждан Петербурга против перевода школьников на "удаленку".

Санкт-Петербург насчитывает около 20 тысяч школьных классов и только 113 из них работают в формате дистанционного обучения. Опрос телеканала "Санкт-Петербург" показал, что большинство граждан Петербурга против перевода школьников на "удаленку".

Среди всех респондентов, за дистанционный формат обучения проголосовали только 28% жителей Санкт-Петербурга, в то время как 72% опрошенных считают, что этого делать не нужно. Кроме того, несмотря на текущий рост заболеваемости COVID-19 в РФ, ни один из российских регионов не перевел процесс обучения школьников в дистанционный режим.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса в Северной столице были продлены до 29 ноября этого года.