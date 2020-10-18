Соединенные Штаты на протяжении последних лет активно работали над модернизацией военных технологий и разработкой новых вооружений. Исходя из этого президент Дональд Трамп определил позицию США в потенциальном диалоге с миром, передает ТАСС.

Соединенные Штаты на протяжении последних лет активно работали над модернизацией военных технологий и разработкой новых вооружений. Исходя из этого президент Дональд Трамп определил позицию США в потенциальном диалоге с миром, передает ТАСС.

Глава Белого дома назвал американское государство "самым мощным в мире". По его словам, данный статус позволяет США выстраивать диалог с миром с позиции силы. Ни одна держава не обладает таким оружием, поэтому все страны, в том числе Россия, Китай и КНДР, завидуют, уверен Трамп.

"Мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все", — отметил политик.

В мае американский лидер заявил о разрабатывающейся в США "супер-пупер ракете", потенциал которой претендует на звание "самой быстрой в мире". Уточняющие вопросы о проекте Трамп продолжает оставлять без внимания.