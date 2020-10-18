Армения заявила о наступлении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные начали наступление на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе — на иранской границе. Соответствующее заявление сделала глава пресс-центра армянского МИД Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Азербайджанские военные начали наступление на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе — на иранской границе. Соответствующее заявление сделала глава пресс-центра армянского МИД Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Азербайджанские военные ведут наступление вблизи Худаферинского водохранилища. Таким образом они пытаются занять наиболее удобные позиции, заявили в МИД Армении. Ведомство добавило, что с обеих сторон зафиксированы потери.

Накануне Ереван и Баку договорились о введении гуманитарного перемирия на территории нагорнокарабахского конфликта с полуночи 18 октября. Власти Нагорного Карабаха поддержали решение конфликтующих сторон и пообещали соблюдать условия режима прекращения огня.