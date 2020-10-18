Беглов поздравил петербуржцев с Днем работников дорожного хозяйства

Работники дорожного хозяйства 18 октября отмечают свой профессиональный праздник. С поздравлением в связи с этим событием выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Работники дорожного хозяйства 18 октября отмечают свой профессиональный праздник. С поздравлением в связи с этим событием выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Беглов напомнил о важности этой профессии. По словам градоначальника, именно от работников дорожного хозяйства зависит качество жизни жителей города.

"Спасибо всем профессионалам в сфере дорожного хозяйства за преданность делу и нашему городу, за профессиональное мастерство и высокое чувство ответственности!" — заявил Беглов.

С начала года в Петербурге было запущено движение по Гореловскому путепроводу и Среднерогатской улице. Еще ряд проектов будет реализован до наступления 2021 года.

Пандемия коронавируса не помешает городу закончить запланированную программу, отметил Беглов. В настоящее время программа уже закончена по 63 адресам, всего планируется привести в порядок 84 дорожных объекта.