Ученые назвали фактор, влияющий на смертность пациентов с COVID-19

Различные заболевания почек вдвое увеличивают риск летального исхода у пациентов с COVID-19. Об этом заявили ученые Имперского колледжа Лондона, которые провели исследование на эту тему. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Anaesthesia.

Различные заболевания почек вдвое увеличивают риск летального исхода у пациентов с COVID-19. Об этом заявили ученые Имперского колледжа Лондона, которые провели исследование на эту тему. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Anaesthesia.

Специалисты сделали такие выводы, проанализировав данные 372 пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали в реанимации четырех больниц из Лондона и Бирмингема. Исследование проводилось с 10 марта по 23 июля этого года.

Из всех пациентов у 216 были проблемы с почками, которые имели хронический характер или были вызваны инфекцией. Около 50% из них умерли (107 человек). В то время как среди остальных 156 пациентов количество летальных исходов составило только 21% (32 человека).

Ученые полагают, что такая смертность является результатом "перекрестной связи" легких и почек. Кроме того, на этот показатель могли оказать влияние токсичные средства, использованные при лечении коронавируса.