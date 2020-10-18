Трамп: Байден пообещал одолжения бизнесу в обмен на средства для кампании

Кандидат на пост президента США от партии демократов Джозеф Байден собрал сотни миллионов долларов на раскрутку предвыборной кампании. Действующий президент Дональд Трамп заявил о причастности к делу крупного бизнеса, передает ТАСС.

Кандидат на пост президента США от партии демократов Джозеф Байден собрал сотни миллионов долларов на раскрутку предвыборной кампании. Действующий президент Дональд Трамп заявил о причастности к делу крупного бизнеса, передает ТАСС.

Глава Белого дома в ходе субботнего митинга в Мичигане отметил, что тоже имеет возможность "позвонить на Уолл-стрит" с предложением о спонсировании его кампании. По словам политика, собеседники на него легко бы согласились и кампания собрала бы больше денег, чем у Байдена — примерно 432 млн долларов.

"Они привлекают много средств. Каждый раз, когда я слышу, что они привлекают средства, я думаю: "Они заключают сделки", — добавил Трамп.

Также американский лидер добавил, что не намерен идти "по пути Байдена" и просить финансовой помощи у бизнес-структур взамен на различные услуги в случае собственной победы. Он уверен, что ряд компаний выделили деньги на агитацию против его переизбрания.