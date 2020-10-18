Российским студентам рассказали о новых региональных выплатах в 2021 году

После 1 декабря студентам Хабаровского края предоставят возможность на получение новой выплаты в размере около 4300 рублей ежемесячно. Для получения денежной поддержки учащимся необходимо выполнить ряд условий, передает Primpress.

После 1 декабря студентам Хабаровского края предоставят возможность на получение новой выплаты в размере около 4300 рублей ежемесячно. Для получения денежной поддержки учащимся необходимо выполнить ряд условий, передает Primpress.

Рассчитывать на получение средств могут студенты, представляющие малочисленные коренные народы края. Претенденты на выплату в данной категории граждан будут отбираться сотрудниками спецкомиссии. Решение принимается с учетом успехов в учебе, так как для получения средств необходимо, чтобы два последних семестра были закрыты на отлично.

"Но во внимание принимается и вклад студентов в спортивную, культурную и общественную жизнь своих учебных заведений, а также в научно-исследовательскую деятельность", — подчеркнули в министерство природных ресурсов Хабаровского края.

Размер дополнительных выплат для таких юных россиян равен сумме средней академической стипендии и районного коэффициента. Средства на реализацию мер будут выделяться из регионального бюджета.