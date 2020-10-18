Посол Антонов допустил введение США санкций против РФ в кратчайшие сроки

Власти США вполне могут в кратчайшие сроки ввести в отношении России еще ряд санкций. Нет никаких гарантий, что американское правительство не объявит новые ограничения уже в понедельник, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Власти США вполне могут в кратчайшие сроки ввести в отношении России еще ряд санкций. Нет никаких гарантий, что американское правительство не объявит новые ограничения уже в понедельник, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Таким образом политик отреагировал на недавнее заявление советника по национальной безопасности президента США Роберта О'Брайена. Речь идет о словах про почти полное отсутствие в России лиц и предприятий, которых можно было бы включить в черный список.

"Нет никаких гарантий, что в понедельник с утра... не будет введена какая-то новая очередная серия санкций против Российской Федерации, против ее граждан", — добавил российский дипломат.

К настоящему моменту в американском конгрессе рассматривают сразу несколько законодательных проектов относительно санкций в отношении России. По его словам, на фоне антироссийской позиции США Москва реализует действительно понятную и прагматичную внешнюю политику.